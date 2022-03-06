Чергова провокація: Росія готується обстрілювати свої міста поблизу українського кордону

Влада РФ може віддати наказ своїм військовим обстріляти житлові квартали російських міст поблизу українського кордону, аби звинуватити в цьому ЗСУ. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Центр протидії дезінформації РНБО.

«В умовах фактичної поразки військового вторгнення в Україну російська влада готується до реалізації ймовірного сценарію, який передбачає обстріли житлових кварталів російських міст поблизу українського кордону та подальше звинувачення в цьому українських військових», – йдеться у повідомленні.

За задумом кремлівської верхівки це буде використано як підставу для оголошення в Росії загальної мобілізації.

В РНБО додають, що, зважаючи на те, як діє російська армія в Україні, провокації в містах РФ супроводжуватимуться численними жертвами серед мирного населення з метою створення «красивої картинки».

Подібні сценарії Росія вже неодноразово використовувала як привід до бойових дій в Афганістані, Чечні та Абхазії.

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