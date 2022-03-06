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Братська могила або знищення: РФ видала документ щодо загиблих військових в Україні

Оксана Попович

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Міноборони Росії наказало ховати своїх військових в братських могилах з присвоєнням номера, зокрема на території Білорусі. А якщо це неможливо, то знищувати їх на місці. Про це стало відомо із тексту документу, оприлюденого на сторінці Оперативного командування «Північ» у Facebook.

Відповідний документ «для службового користування» від 26 лютого підписав заступник міністра оборони РФ Олексій Криворучко.

У цьому документі «для службового користування» Міноборони РФ вимагає з 1 березня 2022 року вилучити в особового складу, що воює в Україні, документи, які посвідчують особу. Крім того, є розпорядження в найкоротші терміни вжити заходів для евакуації тіл військових РФ з України та їх захоронення у братських могилах.

«Забезпечити з 1 березня 2022 р. прихований вивіз (у нічний час) тіл загиблих військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації до пунктів постійної дислокації та їх поховання у братській могилі (у тому числі в Республіці Білорусь) із присвоєнням номера», – йдеться в тексті.

Також документ передбачає, що у разі неможливості евакуації тіл необхідно «ухвалити рішення про їхнє знищення на місті».

«Все, що треба знати про ставлення противника до своїх солдат. В той час, як українських загиблих воїнів проводжають в останню путь, як Героїв та шанують їхню пам‘ять», – прокоментували оприлюднений документ у командуванні «Північ».

Нагадаємо, раніше МВС України запустилосайт 200rf.com («Шукай своїх»), на якому публікує фото та документи загиблих та полонених окупантів, щоб їхні родичі могли їх знайти. На Росії цей сайт заблокували.

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