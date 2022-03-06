Блаженніший Святослав: «Боже, посилай людям мудрість і розум, щоби діалог переважив над війною»

Глава УГКЦ, Митрополит Київський, Блаженніший Святослав закликав міжнародну спільноту не мовчати і зробити все, щоб гуманітарні конвої змогли потрапити до тих міст, які перебувають в лабетах нещадного ворога:

«Україна бореться. Україна молиться. Україна служить.

Цієї ночі наші думки линули до Харкова, де вчора випало майже 20 сантиметрів снігу, але вночі знову було чути звуки ворожої авіації, знову на мирне місто летіли ворожі бомби, які несли смерть і знищення.

Наші думки линули до Сум, бо там починаються вуличні бої. Ми молимося за ранений Чернігів, за тих десятки постраждалих від бомб і ракет.

Але найбільше сьогодні наше серце обливається кров’ю за міста, які є заблоковані ворогом і де справді починається гуманітарна катастрофа. Наші думки линуть до Маріуполя, до Волновахи, до Херсону. Ворог блокує, оточує великі міста, не дає людям можливості покинути їх, не дає можливості доправити харчі, а зверху на ці міста летять ворожі бомби, які сіють смерть.

Господи, порятуй твій народ!

Ми хочемо ще раз помолитися до Господа за наше українське військо, за наших дівчат і хлопців, які своїми грудьми затуляють Україну, які вмирають за вільне майбутнє своєї Батьківщини. Боже, благослови наше військо! Боже, пошли небесне військо твоїх ангелів, твого Архистратига Михаїла для того, щоби захистити, благословити, підтримати наше військо!

Хочу звернутися до міжнародної спільноти – не мовчімо, зробімо все, щоб хоча б гуманітарні конвої могли потрапити до тих міст, які сьогодні є в лабетах нещадного ворога. Коли ворог розбомбив місто, то багато багатоповерхових будинків перетворюються швидко на холодну пастку – без тепла, без світла, без води. Ми маємо як їм допомогти, але нашу поміч туди не пускають.

Хочу звернутися до тих, які можуть допомогти цим людям на міжнародному рівні. Нехай створять гуманітарні коридори, нехай будуть відкриті зелені дороги життя, щоби мирне населення могло перейти в безпечне місце, а гуманітарні конвої могли привезти тим людям тепло, їжу і людську солідарність.

Хочу подякувати нашим волонтерам. У такий страшний час кожен має стати волонтером. Кожен, хто залишається на мирних територіях. Кожен, хто без зброї охороняє сьогодні Батьківщину. Сьогодні кожен з нас повинен послужити ближньому своєю християнською діяльною любов’ю. Дякую різним громадським організаціям, які як волонтери біжать, щоби послужити потребуючим. Кожна наша парафія, зокрема тут, у центрі, сході, півдні України, перетворюється на центр соціального служіння наших волонтерів.

Звертаюся ще раз до світової спільноти: зробімо все, щоби зупинити цю війну! Боже, рятуй Україну! Боже, посилай людям мудрість і розум, щоби діалог переважив над війною! Боже, благослови всіх нас!»

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