ЗСУ тримають рубежі на всіх напрямках, подекуди контратакують, – Сухопутні війська

На десятий день війни Збройні Сили України продовжують тримати визначені рубежі на всіх напрямках, а на окремих напрямках контратакують та змушують росіян відступати з втратами, порушують тилові комунікації та завдають нищівних ударів. Про це йдеться на сторінці Сухопутних військ ЗСУ у Facebook.

У суботу, 5 березня, розпочалась десята доба героїчного протистояння України російському воєнному вторгненню.

Збройними Силами України і підрозділами Сил безпеки та оборони України ведуться запеклі бої зі звільнення українських міст від російських окупантів. Частини та підрозділи загарбників деморалізовані, солдати та офіцери окупаційної армії продовжують здаватися у полон, втікають, залишаючи озброєння і техніку.

«Активними бойовими діями завдають втрат противнику не тільки озброєні підрозділи українських захисників, але й звичайні неозброєні люди, демонструючи окупанту свою громадянську позицію, завдаючи йому психологічної поразки», – йдеться у повідомленні.

Зустрічаючись із постійним опором та усвідомлюючи протиправність своїх дій, окупанти продовжують обстріли цивільного населення, завдають ракетно-бомбових ударів по об’єктах критичної інфраструктури та житлових будинках, лікарнях, дитячих садках, використовують жінок, дітей і літніх людей як «живий щит».

Не покидають загарбники з РФ спроб створити у власному інформаційному просторі картину визвольного «бліцкригу», продовжують розповсюджувати тотальну брехню через підвладні ЗМІ, вживають заходів щодо приховування втрат в особовому складі та техніці, шляхом блокування доступу населення до правдивої та об’єктивної інформації.

«На жаль, про всі наші успіхи ми поки що не можемо розповісти, щоб не зірвати задумане. Але повірте, що свого часу все стане відомо. Разом переможемо! Боротьба триває», – додають у ЗСУ.

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