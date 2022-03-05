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Зеленський нагородив 76 українських героїв-захисників

Андрій Котенський

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За особисту мужність і самовіддані дії нашої оборони орденами та медалями нагороджено 76 українських героїв. На жаль, з них 37 нагороджуються посмертно. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення до українців.

Серед них:

  • Звання Героя України присвоєно генерал-лейтенанту Павлюку Олександру Олексійовичу – командувачу Операції об’єднаних сил.
  • Звання бригадного генерала присвоєно полковнику Швораку Володимиру Васильовичу – заступнику командувача військ оперативного командування «Схід» Сухопутних військ Збройних Сил України.
  • Військове звання бригадного генерала юстиції присвоїно полковнику юстиції Мельнику Сергію Миколайовичу, начальнику Військово-юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
  • Бригадного генерала також присвоєно полковнику Богомолову Артему Євгеновичу, заступнику командувача військ Оперативного командування «Захід».
  • Звання генерала присвоєно Залужному Валерію Федоровичу – Головнокомандувачу Збройних Сил України.

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