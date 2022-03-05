З початку вторгнення окупанти поранили більше 840 дітей

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що з початку російського вторгнення окупанти в Україні поранили більше 840 дітей, пише Українська правда.

«На сьогоднішній день (4 березня – ред.) більше ніж 840 дітей є, на жаль, пораненими у цій війні» – повідомив він.

Раніше повідомлялося, що Російські військові вбили 21 дитину в Україні.

На фото загибла дівчинка із Маріуполя.

Деталі: Данілов подякував українським медикам за важку працю в умовах війни.Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.