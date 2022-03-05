З Миколаєва повністю вибили окупантів, – ОВДА

Збройні Сили України вибили з Миколаєва російських окупантів та захопили ворожу техніку. Про це в Телеграм повідомив голова Миколаївської ОВДА Віталій Кім.

За його інформацією, окупантів не лише вибили з міста, а вони «просто тікають» і в Миколаєві вже немає жодної ворожої техніки. Голова ОВДА також повідомив, що, на жаль, є втрати і серед мирного населення.

«Окупантів вибили із міста. Ми маємо багато трофейної техніки. Ми їх вибили не лише з міста, з Кульбакіно, а зараз вони просто тікають. Здебільшого у напрямку Херсона. А напрямі Шевченка, Луч, Снігурівка. Орки голодні проситимуть їсти. Можете їх нагодувати, а потім затримати. Так би мовити – громадянське затримання», – заявив Віталій Кім.

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