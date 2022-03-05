Впевнений, що скоро ми зможемо сказати нашим людям: «Повертайтеся», – Зеленський

Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що найближчим часом українці, які змушені були виїжджати за кордон через війну, таки зможуть повернутися до своїх домівок. Про це він заявив 5 березня у своєму відеозверненні.

Володимир Зеленський подякував президенту Польщі Анджею Дуді та його дружині за рішучу допомогу Україні під час війни.

«Нам вдалося не допустити гуманітарної кризи на кордоні. Вдалося організувати ситуацію так, щоб тисячі українських жінок і дітей отримали гідне ставлення. Ніхто не питає, якої вони національності. Якої вони віри. Скільки в них грошей. Фактично у нас більше немає кордону з дружньою Польщею. Бо ми разом на стороні добра. Нам не до кордонів», – сказав він.

Також глава держави висловив сподівання, що найближчим часом українці, які змушені були втікати, таки зможуть повернутися додому, бо там уже буде безпечно.

«Я впевнений, що вже скоро ми зможемо сказати нашим людям: «Повертайтеся». Повертайтеся з Польщі, з Румунії, Словаччини та всіх інших дружніх країн. Повертайтеся, бо загрози більше немає», – відзначив Володимир Зеленський.

За його словами, влада вже думає над тим, як відновлювати українські міста, зруйновані війною, яку почала РФ.

«Ми вже думаємо про майбутнє для всіх українців після війни. Про те, як оживити наші міста, як відновити економіку. Я говорив з головою Світового банку Девідом Малпассом, виконавчим директором МВФ Крісталіною Георгієвою. Маємо згоду між найбільшими фінансовими інституціями заради підтримки України. Вже є рішення про невідкладну допомогу та про десятки мільярдів доларів на відбудову України після війни. І це тільки перші рішення», – підкреслив президент.

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