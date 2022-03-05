В Україні перебої із газопостачанням у шести областях

Через вторгнення Росії в Україну зупинено роботу 16 газорозподільних станцій у Харківській, Миколаївській, Запорізькій, Київській, Донецькій, Луганській областях. Без газу залишаються сотні тисяч побутових споживачів, повідомив оператор ГТС України.

Наразі неможливо відновити газопостачання через значні пошкодження в мережах регіональних операторів газорозподільних мереж (облгазів) та активні військові дії, на частині ГРС.

Як відомо, оператор ГТС України та оператор ГТС Польщі Gaz System S.A. домовилися про запровадження гарантованих потужностей для імпорту газу. Тепер гарантовані потужності, незалежно від наявності транзиту, складають понад 50 млн куб. м газу на добу.

Українські учасники ринку газу отримали можливість імпортувати газ з трьох країн – Польщі, Словаччини, Угорщини, зокрема з LNG-терміналів у Польщі та Хорватії.

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