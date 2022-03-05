Україна вже знищили 39 російських літаків та 40 вертольотів

За дев’ять днів війни українська протиповітряна оборона знищила щонайменше 39 російських літаків та 40 вертольотів. Про це повідомило Командування повітряних сил ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

Протиповітряна оборона країни продовжує знищувати ворожу авіацію та завдає повітряних ударів по колонах техніки та живій силі окупантів.

Сьогодні російські окупанти втратили три «грачі» – так називають штурмовики Су-25. Два із них на Чернігівщині, та один – під Волновахою!

Крім того, у свій останній політ сьогодні вирушили іще три вертольота російських окупаційних військ.

Таким чином за дев’ять днів війни українська протиповітряна оборона знищила щонайменше 39 російських літаків та 40 вертольотів!

Нагадуємо, що до повномасштабного вторгнення в Україну, авіаційне угруповання російської армії, зосереджене довкола українських кордонів, налічувало понад сімсот одиниць авіаційної техніки: 450 літаків та 250 вертольотів.

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