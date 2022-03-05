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Україна імпортуватиме газ з Польщі

Андрій Котенський

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Оператор ГТС України (ОГТСУ) та оператор ГТС Польщі Gaz System S.A. домовилися про запровадження гарантованих потужностей для імпорту газу з 6 березня 2022 р. Це надає можливість фізично імпортувати газ з Польщі для потреб України, повідомляє прес-служба Оператора ГТС.

За відсутності транзиту учасники українського ринку зможуть отримувати газ з трьох напрямків – Польща, Угорщина та Словаччина. На аукціонах з розподілу потужностей в польсько-українському напрямку пропонуватимуться короткострокові продукти «протягом доби» та «на добу наперед», які не були законтрактовані раніше доступними довшими продуктами (річна, квартальна, місячна потужність).

«Останні місяці Оператор ГТС України наполегливо працював над створенням маршрутів для імпорту газу, щоб гарантувати необхідний ресурс газу для України за будь-яких сценаріїв. Сьогодні це є критичним питанням виживання країни. Я вдячний нашим колегам – суміжним операторам ГТС за важливий внесок в посилення енергетичної безпеки України. На енергетичному фронті ми разом продовжуємо докладати всіх зусиль, щоб забезпечити безперебійне постачання газу для українських споживачів», – зазначив гендиректор ОГТСУ Сергій Макогон.

Для порівняння в середньому Україна споживає 100-120 млн куб м газу на добу. За останні три місяці Оператор ГТС України уклав угоди з операторами ГТС суміжних систем, які збільшили потужності для імпорту газу до понад 50 млн куб м на добу , що складає приблизно половину від потреб країни у природному газі.

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