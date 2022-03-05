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У російської армії в Україні вичерпуються ресурси, – Bellingcat

Андрій Котенський

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У російських загарбників в Україні ресурси для ведення бойових дій майже вичерпані – закінчаться 6 березня. Нові поставки будуть, але вони дуже ускладнені, повідомив журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв у Twitter, пише Українська правда.

Грозєв констатує, що на наявних запасах російські війська можуть протриматися ще до неділі, а потім на армію Володимира Путіна в Україні чекає крах.

Водночас він уточнює, що не називає 6 березня датою закінчення війни, оскільки російська армія все ще може отримати поповнення запасів, і, ймовірно, отримає.

«Хочу уточнити твіт, щоб він не сприймався як прогноз кінця війни. На жаль, це не так. Мій коментар щодо ресурсів стосується наявних в Україні запасів. Можна поставити більше (зброї, палива, іншого забезпечення), і більше буде поставлено, але це логістичне жахіття», – повідомив Христо Грозєв.

За підрахунками українських військових, загальні втрати Росії з 24 лютого по 4 березня орієнтовно склали понад 9,1 тис. осіб особового складу, 251 танк, 939 бойових броньованих машин, 105 артилерійських систем, 39 літаків, 40 вертольотів та десятки одиниць іншої техніки.

На фото Getty Images знищена техніка російських окупантів у Бучі.

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