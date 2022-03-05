У Львові відкрили медпукти для вимушено переселених

У Львові сформували медичні команди та створили відповідні пункти надання невідкладної медичної допомоги на локаціях, де перебувають вимушено переселені особи.

Як повідомила керівниця управління охорони здоров’я ЛМР Леся Кобецька, лікарні надають передовсім невідкладну допомогу.

«Станом на сьогодні поліклініки працюють відповідно до вимог особливого періоду і відповідно до рекомендацій і наказу Міністерства охорони здоров’я: ми перейшли на надання лише невідкладної допомоги. Щодо консультацій хронічних пацієнтів, то сімейні лікарі консультують пацієнтів, з якими мають підписані декларації, в телефонному режимі, або через вайбер чи інші мережі. Звичайно, якщо потрібно, лікарі виїжджають на дім і консультують. Кожен пацієнт може звернутися у поліклініку, якщо потрібна невідкладна допомога. У поліклініках працює реєстратура і консультують вузькі спеціалісти. Також сімейні лікарі є на прийомі», – розповідає керівниця управління охорони здоров’я ЛМР Леся Кобецька.

За її словами, також продовжують проводити вакцинацію від ковіду. Працюють стаціонарні пункти, оскільки пацієнти потребують ревакцинації та бустерної дози.

Ще один важливий напрям роботи – надання медичної допомоги вимушено переселеним особам.

«Зараз ми дуже багато працюємо в напрямку надання медичної допомоги переселенцям. Сформували медичні команди, створили відповідні пункти надання невідкладної медичної допомоги і розмістили їх на локаціях, де перебувають такі люди», – повідомила посадовиця.

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