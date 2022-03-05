Росія хоче сухопутний коридор із Кримом

Противник продовжує наступальну операцію проти України за підтримки авіації. Основні зусилля окупанти зосереджували на оточенні міст Київ та Харків. Крім того, ворог має намір вийти на адміністративні кордони у Луганській та Донецькій областях та у подальшому створити сухопутний коридор з окупованим Кримом, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Поліссі противник розпочав інженерні роботи з розгородження шляхів в районі Бородянки, ймовірно з метою подальшого висування у напрямку Києва. Окупаційні підрозділи було зупинено у районах Шибене та Катюжанка. У районі Димера окупант продовжує створення району оборони.

На Донецькому напрямку противник активно використовує мобілізаційний ресурс з ТОТ Донецької та Луганської областей у складі передових загонів ЗС РФ, які діють у напрямках на Харків та Маріуполь. Окупанти не полишають спроб виявити слабкі місця в обороні Маріуполя.

На Таврійському напрямку підрозділи противника зі складу 58-ї загальновійськової армії Південного воєнного округу ЗС РФ намагаються продовжити наступ у напрямку Запоріжжя, а підрозділи зі складу 20 загальновійськової армії Західного воєнного округу ЗС РФ – роблять спроби обійти Харків та рухатися у південно-західному напрямку.

В акваторії Чорного моря, після завершення демонстраційних дій щодо готовності до проведення висадки морського десанту в районі Одеса – Затока, у зв’язку з погіршенням погодних умов, загарбник відвів корабельне угрупування та кораблі десанту у район західніше Кримського півострова.

Угруповання оборони міста Київ продовжує відбиття наступу противника, нанесення ураження його наступальним угрупуванням та утримання визначених рубежів.

На білоруському кордоні з Україною продовжують перебувати БТГр зі складу 38 одшбр ЗС РБ. Проте, через відмову значної кількості військовослужбовців виконувати злочинні накази, триває робота щодо переконання особового складу виконувати завдання на території України.

На фото нові полонені української армії, про яких нічого не повідомляють на Росії.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.