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Путіну світить тюрма, – прокурор Нюрнберзького процесу

Андрій Котенський

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Прокурор Бенджамін Ференц, який працював на Нюрнберзькому процесі (суд над керівниками гітлерівської Німеччини), підтвердив, що російського президента Володимира Путіна можуть засудити за злочини проти людяності, які російські військові вчиняють в Україні, пише Українська правда.

«Злочини, які зараз вчиняє Росія проти України, є ганьбою для людського суспільства, винні мають бути притягнуті до відповідальності за агресію, злочини проти людства та за вбивства», – повідомив Бенджамін Ференц.

За словами Ференца, Путіна можуть ув’язнити, як Радована Караджича – лідера боснійських сербів, якого свого часу звинуватили у геноциді.

«Це дуже реалістично (ув’язнення президента РФ, – ред.). Все, що потрібно, це рішучість зробити це, адже вони (росіяни – ред.) не живуть на Місяці. Я хочу бачити Путіна за ґратами, це можливо», – додав Ференц.

За його словами, Захід сподівався, що загроза Нюрнберзького процесу спинить Путіна від подальшої агресії, проте цього не сталося.

Ференц додав, що ні в нього, ні в оточуючих вже немає жодних сумнівів у вчиненні злочинів путінською Росією, оскільки велика кількість доказів вказує – російські військові націлені на цивільних осіб та використовують касетні бомби.

Нагадаємо, що група слідчих Міжнародного кримінального суду в Гаазі виїхала до України для розслідування за колективним міжнародним позовом проти Росії щодо її воєнних злочинів.

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