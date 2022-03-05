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Прем'єр Ізраїлю Беннет таємно прибув до Москви, веде переговори з Путіним

Андрій Котенський

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Прем’єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенет таємно приїхав до Москви аби провести зустріч з диктатором Росії Володимиром Путіним. Про це повідомила Українська правда із посиланням на журналіста Барака Равіда.

За даними Равіда, 5 березня у Кремлі проходять переговори Беннета з Путіним.

Тема обговорення – війна, яку розв’язала Росія проти України.

Речник диктатора Дмитро Пєсков підтвердив цю інформацію, він зазначив, що Беннет прибув до Москви з коротким робочим візитом.

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