Під Миколаєвом збили ще один літак окупантів

Неподалік Миколаєва українські захисники знищили черговий військовий літак російських окупантів, захопивши в полон пілота, пише Українська правда.

Бойовий літак окупантів було збито у місті Очаків.

Російська Федерація вже не перший день намагається знищити місто Очаків, у тому числі, здійснюючи постійні авіаційні нальоти, залякуючи мирне населення. Але Україна мужньо обороняється.

Так, сьогодні, 5 березня, під час чергового нальоту авіації один з наших військових моряків збив літак Російської Федерації, а саме Су-25. Пілотів взято у полон”.

Літак здійснив свій “останній” політ із летовища в місті Саки в тимчасово окупованому Криму.

На відео видно, як у полі за містом літак окупантів від вогню розлітається на друзки.

На іншому відеозаписі українські захисники запитують пілота про його ім’я, прізвище, військову частину, звання і місцерозташування його підрозділу. Проте через сильний шум вітру неможливо розібрати, що каже окупант.

Імовірно, пілот устиг катапультуватися з літака.

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