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Оприлюднило список льотчиків, які літали з Білорусі для знищення українців

Андрій Котенський

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Головне управління розвідки міністерства оборони України оприлюднило список білоруських військових льотчиків, які завдавали ударів по мирному населенню та інфраструктурі України.

Кожен повинен знати їхні імена убивць мирних людей – особовий склад бригади армійської авіації, що здійснює бойові вильоти з аеродрому Білорусі «Ліда» для завдання ударів по мирному населенню та інфраструктурі України.

У списку – понад 100 військових льотчиків різних звань:

  • Полковник Чемоданов А.А., командир бригады армейской авиации;
  • Подполковник Боровков А.В., командир эскадрильи;
  • Подполковник Халиуллин В.Н., заместитель командира эскадрильи;
  • Майор Храмов О.Б., штурман эскадрильи;
  • Майор Кутиков И.П., командир звена;
  • Майор Корнев В.В., командир звена;
  • Майор Михендеев А.А., командир звена;
  • Майор Исмагилов В.В., командир звена;
  • Майор Шевяков А.В., командир звена;
  • Майор Разуваев С.А., командир звена;
  • Майор Хабибуллин Р.Р., командир звена;
  • Майор Бадриашвили Т.О., штурман звена, летчик;
  • Лейтенант Хабибрахманов И.И., штурман звена, летчик;
  • Старший лейтенант Акбердин Р.Р., штурман звена, летчик;
  • Лейтенант Глухов А.Н., штурман звена, летчик;
  • Старший лейтенант Пидеркин М.С., штурман звена, летчик;
  • Старший лейтенант Иванов Д.П., штурман звена, летчик;
  • Старший лейтенант Соснин В.С., штурман звена, летчик;
  • Капитан Аминов Г.Р., старший летчик;
  • Капитан Георгиев Ю.В., старший летчик;
  • Капитан Гречаний М.А., старший летчик;
  • Капитан Рязанов А.Ф., старший летчик;
  • Майор Кучеров Ю.А., старший летчик;
  • Майор Фатеев А.С., старший летчик;
  • Майор Котляр П.А., старший летчик;
  • Капитан Таран С.Н., командир вертолета;
  • Капитан Глухин П.С., командир вертолета;
  • Капитан Комаров Б.А., командир вертолета;
  • Капитан Царицин Б.А., командир вертолета;
  • Капитан Баришев А.А., командир вертолета;
  • Капитан Андреев П.А., командир вертолета;
  • Майор Юфриков А.В., командир вертолета;
  • Капитан Нарзяев А.Н., командир вертолета;
  • Капитан Запольнов И.С., командир вертолета;
  • Майор Арутюнян М.С., командир вертолета;
  • Майор Игошин А.В., командир вертолета;
  • Капитан Кленов П.А., командир вертолета;
  • Старший лейтенант Шумейко В.В., командир вертолета;
  • Старший лейтенант Ямнюк А.В., командир вертолета;
  • Лейтенант Шумаков А.А., летчик, штурман вертолета;
  • Лейтенант Бурда Н.П., летчик, штурман вертолета;
  • Старший лейтенант Бабурин М.К., летчик, штурман вертолета;
  • Лейтенант Беккалиев Р.Б., летчик, штурман вертолета;
  • Лейтенант Щеблов А.А., летчик, штурман вертолета;
  • Майор Саетгалеев З.Р., летчик, штурман вертолета;
  • Майор Лупарев И.В., летчик, штурман вертолета;
  • Капитан Елаеев А.В., летчик, штурман вертолета;
  • Старший лейтенант Шевнин В.А., летчик, штурман вертолета;
  • Старший лейтенант Мухамедгалиев Д.М., летчик, штурман вертолета;
  • Старший лейтенант Измайлов И.И., летчик, штурман вертолета;
  • Старший лейтенант Сомов В.И., летчик, штурман вертолета;
  • Капитан Бибиков В.А., летчик, штурман вертолета;
  • Старший лейтенант Иванов С.Д., летчик, штурман вертолета;
  • Старший лейтенант Шиманский Н.С., летчик, штурман вертолета;
  • Лейтенант Старков Н.М., летчик, штурман вертолета;
  • Лейтенант Куклев А.А., летчик, штурман вертолета;
  • Старший лейтенант Гуменюк А.И., летчик, штурман вертолета;
  • Капитан Нугаев Р.Р., летчик, штурман вертолета;
  • Лейтенант Саластенин Н.А., летчик, штурман вертолета;
  • Лейтенант Мустакаев И.Р., летчик, штурман вертолета;
  • Лейтенант Лаврухин С.А., летчик, штурман вертолета;
  • Лейтенант Валь З.А., летчик, штурман вертолета;
  • Подполковник Есман О.В., командир вертолетной эскадрильи;
  • майор Соколов А. С., заместитель командира эскадрильи;
  • майор Жиляев Д. Н., командир звена;
  • капитан Хажиев Д. Р., командир вертолета;
  • майор Лазарев А. Ю., старший летчик;
  • капитан Бараев В. С., командир вертолета;
  • капитан Тимуршин Р. И., командир вертолета;
  • капитан Власов А. А., командир вертолета;
  • старший лейтенант Манкишев Р. Г., командир вертолета;
  • майор Захаров А. В., командир вертолета;
  • майор Грович Р. В., командир звена;
  • капитан Кузнецов П. А., командир вертолета;
  • майор Писарев М. М., старший летчик;
  • старший лейтенант Курегешев А. А., командир вертолета;
  • майор Зайцев А. С., командир звена;
  • капитан Бутенко О. И., командир вертолета;
  • капитан Попов Н. А., старший летчик;
  • старший лейтенант Курнакин С. В., командир вертолета;
  • майор Маврин Д. Н., командир звена;
  • майор Макаров Д. Д., командир вертолета;
  • майор Меркулов А. И., командир вертолета;
  • старший лейтенант Мордасов С. С., командир вертолета;
  • подполковник Сафаргалиев А. Ф., командир звена;
  • капитан Зайцев Ю. Н., командир вертолета;
  • капитан Болдырев И. Н., командир вертолета;
  • майор Вотяков А. С., старший летчик;
  • лейтенант Ермилов А. П., летчик-оператор вертолета;
  • лейтенант Шубин В. А., летчик-оператор вертолета;
  • лейтенант Гимранов Т. И., летчик-оператор вертолета;
  • лейтенант Шмонько П. С., летчик-оператор вертолета;
  • лейтенант Мырзенко Н. Ю., летчик-оператор вертолета;
  • лейтенант Хрипунов А. Д., штурман вертолетной эскадрильи;
  • лейтенант Воронин А. В., летчик-оператор вертолета;
  • лейтенант Мурунов Д. С., летчик-оператор вертолета;
  • лейтенант Наседкин К. Ю., штурман звена;
  • лейтенант Черданцев А. Б., летчик-оператор вертолета;
  • майор Бугай Н. В., штурман звена;
  • лейтенант Харитонов С. И., летчик-оператор вертолета;
  • капитан Рожапов Ф. С., летчик-оператор вертолета;
  • старший лейтенант Соловьев В. В., летчик-оператор вертолета;
  • капитан Лаптев А. В., штурман звена;
  • старший лейтенант Сидоренко И. О., штурман-оператор;
  • старший лейтенант Шаров М. К., штурман-оператор;
  • капитан Хамидуллин Р. Р., штурман-оператор;
  • майор Андреев А. А., штурман звена;
  • старший лейтенант Гончаров В. С., штурман-оператор;
  • капитан Седов А. Ю., штурман-оператор;
  • старший лейтенант Петриченко С. С., штурман-оператор;
  • майор Злобин Ю. Н., штурман-оператор;
  • старший лейтенант Суюншалин А. С., штурман-оператор;
  • майор Кобец Р. С., штурман-оператор;
  • майор Тимошенко С. В., штурман-оператор;

Дані особи вже можуть вважати себе «лётчиками-залётчиками». Адже їх чекає щонайменше суд і притягування до відповідальності за злочини проти мирного населення.

Нагадаємо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запевняв, що білоруська армія не брала участі у російській війні в Україні і не планує.

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