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Окупанти захопили будівлю міськради Енергодара

Наталя Дуляба

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В Енергодарі російські загарбники розбили вікно, пролізли до будівлі міськради та зачинилися зсередини. Про це пише Українська правда з посиланням на міського голову Дмитра Орлова.

«О 8:00 год. міська влада у повному складі прийшла на роботу, але потрапити в будівлю мерії ми не змогли. Окупанти замкнули двері. Будемо організовувати інше місце для роботи, щоб забезпечити життєдіяльність Енергодара в умовах окупації. Попри все Енергодар був і лишається Україною», – розповів Дмитро Орлов.

Міськрада працюватиме в піцерії, але наголошує, що під українським прапором.

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