На Київщині російські війська розстріляли цивільне авто. Є загиблі

У п’ятницю, 4 березня, військові РФ розстріляли із танкових кулеметів цивільний автомобіль на Київщині. Загинули дві людини. Про це йдеться на сторінці Офісу генпрокурора України у Facebook.

За даними слідства, цього дня шестеро осіб їхали на автомобілі з смт Ворзель, що у Бучанському районі Київської області. Під час руху вони зустріли колону військової техніки окупантів, позначену літерою «V», які відкрили по них вогонь із танкових кулеметів.

Внаслідок обстрілу загинули двоє осіб – жінка та 17-річна дівчина. Ще четверо отримали осколкові поранення, серед них дівчата 17 та 7 років.

За цим фактом Києво-Святошинська окружна прокуратура Київської області вже розпочала кримінальне провадження. Дії військових країни-агресора кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни (ст.438 ККУ).

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Фото: Офіс генпрокурора