Львів’ян попереджають про навчання на бронетанковому заводі

У суботу, 5 березня, о 12:45 год. на Львівському бронетанковому заводі на вул. Стрийській стартують навчання для українських військових. Про це на своєму Telegram-каналі повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Триватимуть навчання орієнтовно до 15:00 год.

Мешканців, які проживають чи перебувають поряд із підприємством, просять не панікувати та не турбувати з цього приводу правоохоронні органи.

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