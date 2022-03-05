Будемо посилювати агресію доти, доки Росія не зупинить агресію, – Джонсон

Прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон заявив, що Захід буде посилювати санкції проти Росії доти, поки агресія проти України не припиниться. Про це пише Радіо Свобода.

«Разом зі США і Європейським Союзом ми запровадили найбільший пакет глобальних санкцій, коли-небудь накладених на Росію, і ми підемо далі доти, поки ця агресія не зупиниться», – сказав Джонсон у своєму відеозверненні ввечері 4 березня.

«Світ повертається спиною до Путіна і його режиму. Глобальні корпорації розривають зв’язки з Росією, участь у спортивних подіях скасовується, і країна за країною займають жорстку позицію. Лещата стискаються і продовжать стискатися. Путін серйозно прорахувався. Вільний світ об’єднаний у своїй рішучості протистояти його варварству», – додав голова уряду.

Він висловив упевненість у тому, «що скільки б часу це не зайняло, і на скільки б складно не було, Путін зазнає поразки», і висловив підтримку Україні.

В уряді Британії також анонсували, що наступного тижня в парламенту внесуть надзвичайне законодавство, щоб дозволити уряду швидше і жорсткіше рухатися в запровадженні санкцій проти олігархів і бізнесу, пов’язаних із режимом Путіна.

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