Британські журналісти на Київщині потрапили під російський обстріл

Журналіст британського Sky News Стюарт Ремсей отримав поранення під Києвом, коли разом з колегами на авто потрапив під обстріл, пише Європейська правда із посиланням на BBC.

Інцидент стався ще у понеділок, коли вони поверталися до Києва з іншої гарячої точки. Журналісти потрапили під обстріл із засідки. Вони вирішили вискочити з автомобіля. У цей час журналісту поцілили у нижню частину корпуса. Оператор Річі Моклер отримав дві кулі по бронежилету, залишившись неушкодженим. Вони добігли до промислового приміщення і заховались там, дочекавшись українських правоохоронців.

По Британських журналістах стріляла російська ДРГ.

На інцидент відреагував прем’єр Британії Борис Джонсон, похваливши хоробрість журналістів, які задля отримання інформації з місця подій ризикують життям.

«Вільну пресу не залякати варварськими, невибірковими насильницькими діями», –заявив він.

На даний час поранений Ремсей вже у Британії.

«Нам пощастило. Але зараз гинуть сотні українців, групи російських військових атакують родини, які їдуть на своїх приватних авто, так само як стріляли по нас. З кожним днем ця війна стає все гіршою», – розповів він.

Нагадаємо, 26 лютого журналіст та фоторгаф, які працювали для данського видання Ekstra Bladet, отримали поранення під час обстрілу їхнього автомобіля в районі Охтирки на Сумщині.

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