Білоруси готові здаватися в полон, або порушувати наказ

У лавах Збройних Сил України уже більше 200 білорусів, які хочуть захищати Україну від російського загарбника, ще 300 добровольців із Білорусі зараз у Польщі. Про це повідомив колишній бізнесмен і громадський діяч, який зараз в Україні, білорус Вадим Прокоп’єв в ефірі українського телебачення, пише Українська правда.

«Ми намагаємося масово вести мовлення на Білорусь, щоб військові здавалися в полон і переходили на наш бік. Ми збираємо білоруських добровольців до Іноземного легіону.

У лавах ЗСУ вже понад 200 білорусів. На жаль, ми зазнали втрат. Вчора загинув білорус, позивний «Литвин»…

Крім того, багато білорусів працюють у тилу, відгукнулося 5700 білорусів, які допомагають українцям у тилу.

Лукашенка, можливо, взагалі буде відсторонено від командування, і тоді у нас проблема. Поки що він чує, що не можна цього робити. Що це буде його власний крах, його смерть. Що його війська розвернуться проти нього. – повідомив Вадим Прокоп’єв.

Бізнесмен вважає, що наземне вторгнення Білорусі є малоймовірним.

«До нас надходять дані про вкрай низький моральний дух білоруських воїнів. Вони готові звільнятись, зніматися з контракту. Якщо розпочнеться наземне вторгнення, я припускаю, що буде масовий перехід у полон до українців», – повідомив Вадим Прокоп’єв.

Прокоп’єв також вибачився за позицію Білорусі, але нагадав, що це не воля білорусів, бо його країну, на жаль, окуповано.

Також він додав, що ще 300 добровольців із Білорусі зараз у Польщі, які готові приєднатися до Іноземного легіону для боротьби проти Росії в Україні.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруська армія не брала участі у російській війні в Україні.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.