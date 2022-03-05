Без люксу. Відомі бренди йдуть з Росії

У Росії перестають працювати бутіки брендів Louis Vuitton, Hermes, Chanel, Gucci, Balenciaga та Yves Saint Laurent, пише Українська правда.

Зокрема, французький модний будинок Louis Vuitton закривається з 6 березня. Йдеться про 124 бутіка в Росії.

Окрім того, тимчасово зачиняються магазини Hermes та Chanel. Також про рішення припинити роботу в Росії повідомила група Kering, до якої належать люксові бренди Gucci, Balenciaga та Yves Saint Laurent.

Відповідні рішення були викликані війною Росії проти України.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.