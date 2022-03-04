ЗСУ знищили першого російського генерала

На території Чернігівської області Збройні сили України ліквідували російського генерала – замкомандуючого 41 армії, генерал-майора Суховецького. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

«Перший пішов! Першого російського генерала-окупанта знищено в Україні. Приготуватись іншим! Або, панове генерали, доповідайте нагору, що вторгнення в Україну, – це кривава авантюра, яка погубить Росію, якщо її не зупинити негайно!», – зазначив Геращенко.

Радник міністра внутрішніх справ звернувся до окупантів, зазначивши, що «Україна – це ваш Афганістан».

«Тільки 10 років до розвалу Росії чекати не доведеться. Вкладемося в місяць!», – пообіцяв Геращенко.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков підтвердив знищення одного російського генерала. Він додав, що Росія починає усвідомлювати свої втрати.

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Фото: Facebook Антона Геращенка

