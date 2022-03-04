ОСТАННІ НОВИНИ

За тиждень Зеленського тричі намагалися вбити, – The Times

Оксана Попович

|

Британська газета The Times повідомляє, що за останній тиждень на президента України Володимира Зеленського скоїли як мінімум три спроби замаху, пише УНІАН.

За інформацією журналістів, на вбивство українського лідера із РФ відправили два різні угруповання – найманців прокремлівського угруповання Вагнера і чеченський спецназ. Щоразу замахи зривалися завдяки співробітникам російського ФСБ, які виступають проти війни з Україною.

Найманці «Вагнера» в Києві зазнали втрат під час спроб вбити українського президента, тож були стурбовані тим, наскільки точно українці передбачали їхні дії. Джерело, близьке до групи, зазначило, що інформованість служби безпеки Зеленського стала для них «моторошною».

Також у суботу на околиці Києва українські спецслужби попередили замах групи чеченських найманців. Їх було ліквідовано.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети
Анастасія ПИЖ
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети

Слідом за розвиненими країнами Європейського Союзу Україна почала активно обмежувати використання шкідливих видів пласти...

Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?
Оксана ПОПОВИЧ
Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?

Цьогорічний Національний відбір на Євробачення відзначився гучними скандалами, дискваліфікацією одного з учасників, неод...

Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам
Наталя ДУЛЯБА
Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам

Нова хвиля коронавірусу, спричинена штамом «Омікрон», вперше за весь час пандемії в Україні викликала справжній бум захв...

Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів
Анастасія ПИЖ
Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів

Уже більш як чверть століття «АТБ» є головним постачальником гарантовано свіжих продуктів і якісних товарів першої необх...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів