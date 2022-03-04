За тиждень Зеленського тричі намагалися вбити, – The Times

Британська газета The Times повідомляє, що за останній тиждень на президента України Володимира Зеленського скоїли як мінімум три спроби замаху, пише УНІАН.

За інформацією журналістів, на вбивство українського лідера із РФ відправили два різні угруповання – найманців прокремлівського угруповання Вагнера і чеченський спецназ. Щоразу замахи зривалися завдяки співробітникам російського ФСБ, які виступають проти війни з Україною.

Найманці «Вагнера» в Києві зазнали втрат під час спроб вбити українського президента, тож були стурбовані тим, наскільки точно українці передбачали їхні дії. Джерело, близьке до групи, зазначило, що інформованість служби безпеки Зеленського стала для них «моторошною».

Також у суботу на околиці Києва українські спецслужби попередили замах групи чеченських найманців. Їх було ліквідовано.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.