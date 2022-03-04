Валерій Маркус: «Ми маємо шанс повернути і Крим, і Донбас»

Ветеран російсько-української війни, письменник, блогер, що знову повернувся до лав ЗСУ про готовність війська захистити Україну, перемовини із терористами та реальний шанс реформувати нашу країну:

«Володимир Зеленський, бажаю здоров’я. До вас звертається Валерій Маркус, український ветеран і вже знову діючий військовий ЗСУ.

Хочу вам висловити щиру подяку за те, як Україна діє під вашим командуванням з моменту повномасштабного наступу росії. Це достойно. Вважав вас слабким, але щасливий, що помилявся, і щиро перепрошую.

До суті. Маю до вас прохання. У 2014 році наша країна переживала безпрецидентний національний підйом, на якому здавалося можна було б збудувати будь-що, провести будь-яку реформу, дати достойну відсіч ворогу, але увесь той потенціал був безсовісно похерений тодішньою владою. Безсовісно, тому що тисячі українців віддали за той шанс свої життя, в тому числі люди, які були мені близькі.

Тоді мені здавалося, що більше такого за мого життя не повториться і ми свій шанс втратили. Я так думав до 24 лютого.

Те, що сьогодні відбувається з українцями неможливо описати. Сьогодні ми знову можемо усе, і навіть більше. Увесь світ дивиться на нас із захватом. Ми дали росії таких п*зди, від яких вони не оправляться десятиліттями.

Моє до вас прохання, не похерте сьогоднішній потенціал українців, як це вже було зроблено колись. Ми готові вб*вати за наші зруйновані домівки, вбитих друзів, за спробу відібрати у нас свободу і право бути українцями. Використайте нашу лють. Використайте і направте на будівництво нової України, яка буде викликати страх у ворогів і повагу у друзів. Нову Україну, в якій люди захочуть жити і бути українцями.

Не домовляйтесь з х*йлом. Україна не має вести перемовин з терористами. Ми маємо їх знищити. Ніколи ще Україна не була настільки потужною в той час, як росія настільки слабка. Ми маємо шанс повернути і Крим, і Донбас. Маємо шанс нарешті вилікувати нашу країну від відкритої рани на її тілі, яка мучить вже дев’ятий рік і забрала життя тисяч найдостойніших з нас.

Міф про їх могутність зламав об нас зуби на очах усього світу. Ми зруйнували російський міф.

За п’ять років після звільнення, я знову знаходжусь на фронті, на першій лінії, і з повною відповальністю заявляю, що готовий ризикнути своїм життям, заради спроби звільнити мою країну з під лап окупанта, повернути Крим і Донбас під контроль українців.

Тисячі чоловіків і жінок, які тиждень оббивають пороги військоматів і військових частин, щоб зі зброєю в руках стати на захист нашого суверенітету зайве підтвердження, що українці готові і хочуть цього.

Ми не боємося втратити життя, але це має бути не марно. Навіть, якщо не вийде, сама мета вже буде достойною нагородою.

Направте лють українського народу проти ворогів. Скористайтесь нашим жаданням помсти, бажанням їх знищити. Будь ласка.

Слава Україні».