В Україні обмежено розмови з українських сім-карток на Росію

Абоненти українських мобільних операторів не зможуть додзвонитися до абонентів російських операторів. Такі заходи потрібні для того, аби окупанти не мали змогу передавати інформацію з українських телефонів в Росію та Білорусь. Також подібні обмеження діють для абонентів, які користуються фіксованим зв’язком, повідомляє Держспецзв’язок.

Окрім того, від нині мобільні оператори обмежили можливість активації нещодавно придбаних мобільних карток. Це зроблено так само для того, щоб окупаційні війська не могли в ході своїх постійних мародерств викрадати сім-картки й використовувати їх.

«Окупанти на сьогодні не мають засобів звʼязку, за допомогою яких можуть здійснювати передачу даних, дзвінки між собою та до країн-агресорів. Тому частішають випадки викрадення мобільних телефонів українців рашистами.

Рекомендуємо встановити пін-код для сім-картки, а також пароль на телефон.

«У випадку викрадення вашого телефону, необхідно негайно повідомити про це вашого мобільного оператора за допомоги інших засобів звʼязку (інтернет-підтримка, телефон друга, стаціонарний апарат тощо). Телефони з викрадентими сім-картками перестануть обслуговуватися, тим самим ви забезпечите дотримання інформаційної безпеки», – йдеться у повідомленні.

Як відомо, мобільні мережі в Україні працюють у надзвичайному режимі оперативно-технічного управління. Мобільний зв’язок та доступ до інтернету забезпечено, однак на місцевості де тривають контрдиверсійні або бойові дії можуть бути перебої зі звʼязком та доступом до інтернету.

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