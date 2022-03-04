В Офісі президента не вірять, що білоруська армія перетне кордон

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, який є учасником перемовин з російською делегацією, вважає, що білоруська армія не наважиться долучитися до російських окупантів у війні проти України. Про це Подоляк заявив під час брифінгу 4 березня, передає УП.

«Я би не перебільшував ризики, які є з білоруського боку. Тобто все це періодично з’являється, що там є активізація, мобілізація і так далі. Але коли ти перевіряєш інформацію… нема мобілізації в тому обсязі, який був би достатній для того, щоб Білорусь прийняла участь у бойових діях. Принаймні в нас немає інформації, що вона готова прийняти участь у бойових діях на стороні РФ. Це – підкреслю – офіційна інформація», – заявив Подоляк.

Він підкреслив, що Білорусь надала свою територію для інфраструктурних дій російської армії в рамках «союзних відносин» між ними. Але не більше того.

«Поки що загрози на сьогоднішній день загрози з білоруського боку, прямого вторгнення, тобто втягування їх в іноземну операцію – немає», – наголосив радник голови Офісу президента.

Подоляк відмовився коментувати інформацію, що військовослужбовці армії Білорусі власноруч відмовляються виконувати накази щодо участі в бойових діях проти України.

Представник ОП вважає, що Росія втрачає можливість підтримки чи солідарності з боку будь-яких країн, включно з Білоруссю.

Через обстріли російських окупантів житлових кварталів у містах України, внаслідок яких гинуть невинні мирні мешканці, жодна країна не захоче бути пліч-о-пліч з російською владою. Однак, він визнав, що ситуація з нинішнім керівництвом Білорусі складна.

Зазначимо, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що білоруси не планують брати участь у війні Росії проти України. Однак Лукашенко підтверджував, що з території Білорусі ведуться ракетні удари по Україні.

Білоруське керівництво дало можливість російській армії використовувати її територію для тилового забезпечення, а також для запуску щонайменше 70 ракет по об’єктах на території України.

При цьому 1 березня речник регіонального управління сил тероборони «Північ» Віталій Кирилов заявив, що на Чернігівщину зайшли білоруські війська.

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