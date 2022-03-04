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Українців попереджають про розсилки шкідливого програмного забезпечення

Ольга Денисяка

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Урядова команда реагування на надзвичайні події CERT-UA попередила українців про масові розсилки шкідливого програмного забезпечення на електронні поштові адреси. Про це йдеться у Facebook CERT-UA.

Зараз спостерігаються масові розсилки шкідливого програмного забезпечення на електронні пошти працівників державних органів та громадян України.

Зазначається, що було виявлено розсилку е-листів зі скриньки [email protected] з темою листа «Лист», в якому міститься вкладення «лист справедливості.xlsx», який під час відкриття завантажує ШПЗ FormBook. Такий файл вперше було помічено ще 28.02.2022.

Якщо ви отримували або відкривали зазначений лист, вам слід негайно повідомити на пошту [email protected]

В урядовій команді радять заблокувати мереж доступ до перелічених в ІОС ІР-адрес та долменів.

ІОС:

Файли

ffa2ac5a69c7ace2a10d749a6f881f92  лист справедливості.xlsx

ff86ee00297625c36492661a61af33b19ded1612  vbс.exe

Мережеві:

[email protected]

103.167.92[.]57

217.26.48[.]101

themarketingstinger[.]com

un2030[.]com

project66bug[.]com

spiritpriest[.]com

Хостові

C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\CLR_v4.0_32\UsageLogs\vbc.exe.log

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