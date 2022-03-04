Українці створили сайт-звернення до білорусів «Застанься дома»

Сайт інформує про наслідки війни з Україною, показує фото та відеофакти тероризму російських військ та демонструє статистику жертв агресії РФ. Про це повідомляє комунікаційна агенція Postmen, пише УНІАН.

Українські волонтери вирішили показати білорусам реальне лице війни в України та застерегти їх від співучасті в російському вторгнення. Для цього вони створили сайт «Застанься дома» https://zastansyadoma.com/

«Два роки тому Україна стала домом для понад 5000 білорусів, які знайшли у собі сили виступити проти диктатури та брехні. Сьогодні білоруська влада скеровує свою армію вбивати тих, хто підтримав вас у складний час», – йдеться на головній сторінці вебресурсу.

Так, сайт інформує про наслідки війни з Україною для росіян по всьому світу, що й неминуче чекає на білорусів за співучасть у вторгненні.

Повідомляється про втрати мирного населення України та армії РФ, де кількість загиблих солдат особистого складу сягла вже понад 9000 осіб. Також опубліковано відеорозмови з полоненими загарбниками та фото з акцій всесвітньої підтримки України.

«Застанься дома» звертається і до матерів, дружин, дочок Білорусі, її солдатів та активістів із закликом зберегти родину.

«Це не ваша війна, а замовлення на знищення українського народу. Виходьте на вулиці, поки не пізно», – наголосили активісти.

Волонтери закликають активно поширювати сайт, відправляти лінки на телефони, мейли і прямою рекламою до білоруського населення.

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