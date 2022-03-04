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Україна збила ще три винищувачі окупантів.

Андрій Котенський

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Минулої доби, 3 березня, протиповітряна оборона України збила три винищувачі російських окупантів, повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ. 

Через шалений опір українців, окупант несе суттєві втрати в авіаційній, броньованій техніці та живій силі.

«Екіпажі тактичної авіації Повітряних Сил традиційно завдавали ударів по наземних цілях у взаємодії з підрозділами Сухопутних військ та іншими складовими Сил оборони.

Протиповітряна оборона минулої доби знищила ще три літаки російських окупантів. В мінус пішли Су-30СМ, Су-34 та Су-25. Втрати вертольотів ворога уточнюються», – повідомили у ЗСУ.

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