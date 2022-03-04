Україна просить Червоний Хрест допомогти з гуманітарними коридорами

Україна просить Міжнародний комітет Червоного Хреста терміново створити гуманітарні коридори і готова зі свого боку зробити все необхідне для евакуації цивільного населення та доставлення гуманітарних вантажів. Про це повідомили в Офісі Президента.

Під час другого раунду перемовин між Україною та Росією сторони досягли порозуміння щодо спільного забезпечення гуманітарних коридорів. Українська держава просить Міжнародний комітет Червоного Хреста терміново почати необхідні дії для організації гуманітарних коридорів і готова зі свого боку зробити все необхідне для евакуації цивільного населення та доставки гуманітарних вантажів.

Через постійні обстріли, які здійснюють російські війська, низка українських міст і сіл опинилася на межі гуманітарної катастрофи. Тисячі людей потребують термінової евакуації. У цих населених пунктах бракує продуктів харчування, води, ліків, немає світла та централізованого водопостачання.

Населені пункти в районах бойових дій, що потребують створення гуманітарних коридорів розташовані в таких регіонах:

Сумській (напрями Суми, Шостка, Ромни, Конотоп, Охтирка),

(напрями Суми, Шостка, Ромни, Конотоп, Охтирка), Чернігівській (східна та північна частини Чернігівщини),

(східна та північна частини Чернігівщини), Харківській (уся область, крім південно-східної частини),

(уся область, крім південно-східної частини), Київській (Буча, Ірпінь, Вишгород, Іванків, Васильків, Бородянка),

(Буча, Ірпінь, Вишгород, Іванків, Васильків, Бородянка), Миколаївській (Баштанський, Снігурівський, Березнегуватський напрями),

(Баштанський, Снігурівський, Березнегуватський напрями), Запорізькій (Токмацький, Бердянський, Великобілозерський напрями),

(Токмацький, Бердянський, Великобілозерський напрями), Херсонській (Чаплинка, Каланчак, Генічеський та Новокаховський напрями),

(Чаплинка, Каланчак, Генічеський та Новокаховський напрями), Луганській та Донецькій областях (Волноваський, Маріупольський райони).

Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що Україна вже надіслала всі необхідні запити до міжнародних організацій стосовно створення спеціальних коридорів.

За словами радника – уповноваженої Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’ї Герасимчук, за вісім днів війни від зброї російських окупантів загинуло 28 дітей, поранено 64. Українська сторона готова забезпечити вивезення людей та доставку гуманітарних вантажів. ЗСУ гарантують безпечне проходження коридорів. Цього Україна очікує й від російської сторони.

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