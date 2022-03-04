ОСТАННІ НОВИНИ

У США вражені ефективністю використання наданого ЗСУ обладання, – ЗМІ

Ольга Денисяка

|

Російські війська продовжують бойові дії та зусилля за усіма напрямками руху. Про це повідомляє Голос Америки  з посиланням на високопосадовця Міноборони США, кореспондента Джефа Селдіна, пише УП.

Зідно з інформацією, передові загони російських військ перебувають на відстані 25 кілометрів від центру Києва. Говорячи про Харків та Чернігів, у Пентагоні заявили, що російські війська перебувають на відстані 10 кілометрів від центрів міст.

США також не можуть заперечити повідомлення про захоплення Росією Херсона, повідомили в Пентагоні. Українські сили, заявили у Міноборони США, продовжують контролювати Маріуполь.

Чиновник Пентагону також заявив, що там не мають підстав сумніватись у заявах Росії про захоплення Запорізької АЕС. За словами чиновника, захоплення електростанцій, важливої інфраструктури може бути мотивоване прагненням контролювати населення.

Згідно з інформацією, в уряді США відзначають, що «надзвичайно вражені» тим, наскільки ефективно українські сили використовують надане їм Заходом обладнання.

«Вони здатні поширити його дуже швидко… і здатні використати його», – наводить слова посадовця США Селдін.

Водночас урядовець вказав, що поки відсутні докази того, що Росія чинить перепони надходженню до України безпекової допомоги.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети
Анастасія ПИЖ
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети

Слідом за розвиненими країнами Європейського Союзу Україна почала активно обмежувати використання шкідливих видів пласти...

Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?
Оксана ПОПОВИЧ
Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?

Цьогорічний Національний відбір на Євробачення відзначився гучними скандалами, дискваліфікацією одного з учасників, неод...

Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам
Наталя ДУЛЯБА
Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам

Нова хвиля коронавірусу, спричинена штамом «Омікрон», вперше за весь час пандемії в Україні викликала справжній бум захв...

Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів
Анастасія ПИЖ
Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів

Уже більш як чверть століття «АТБ» є головним постачальником гарантовано свіжих продуктів і якісних товарів першої необх...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів