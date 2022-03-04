У США вражені ефективністю використання наданого ЗСУ обладання, – ЗМІ

Російські війська продовжують бойові дії та зусилля за усіма напрямками руху. Про це повідомляє Голос Америки з посиланням на високопосадовця Міноборони США, кореспондента Джефа Селдіна, пише УП.

Зідно з інформацією, передові загони російських військ перебувають на відстані 25 кілометрів від центру Києва. Говорячи про Харків та Чернігів, у Пентагоні заявили, що російські війська перебувають на відстані 10 кілометрів від центрів міст.

США також не можуть заперечити повідомлення про захоплення Росією Херсона, повідомили в Пентагоні. Українські сили, заявили у Міноборони США, продовжують контролювати Маріуполь.

Чиновник Пентагону також заявив, що там не мають підстав сумніватись у заявах Росії про захоплення Запорізької АЕС. За словами чиновника, захоплення електростанцій, важливої інфраструктури може бути мотивоване прагненням контролювати населення.

Згідно з інформацією, в уряді США відзначають, що «надзвичайно вражені» тим, наскільки ефективно українські сили використовують надане їм Заходом обладнання.

«Вони здатні поширити його дуже швидко… і здатні використати його», – наводить слова посадовця США Селдін.

Водночас урядовець вказав, що поки відсутні докази того, що Росія чинить перепони надходженню до України безпекової допомоги.

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