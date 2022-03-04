У МОЗ розповіли, як правильно робити запаси води

Дії російських окупантів є жорстокі та непередбачувані, тому МОЗ публікує інструкції, які можуть рятувати життя. Про це йдеться у Телеграмі відомства.

У МОЗ розповіли, що робити під час неможливості використання питної води з джерела водопостачання в населених пунктах:

Використовуйте питну воду з бюветів та інших джерел нецентралізованого водопостачання (колодязів, шахтних криниць), пунктів розливу питної води (в тому числі пересувних) при їх, фасовану бутильовану воду та в ємності для зручного використання.

та інших джерел нецентралізованого водопостачання (колодязів, шахтних криниць), пунктів розливу питної води (в тому числі пересувних) при їх, фасовану бутильовану воду та в ємності для зручного використання. Зберігати питну воду потрібно у закритих ємностях. При цьому обов’язково позначити бірками з позначеннями «Вода знезаражена для пиття», «Вода для технічних потреб», «Вода для господарських потреб». Як правило, виготовляє 2-3-добовий запас.

У МОЗ звертають увагу на, що воду з відкритих вод потрібно використовувати тільки для технічних цілей.

Водночас для пиття та приготування їжі необхідно кип’ятити. Кип’ятіння є ефективним методом знезаражування води (кип’ятити не менше 10 хвилин від моменту закипання). Але при зберіганні її у чистому та добре закритому терміні придатності не навіть більше доби.

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