У Львові серед вулиці затримали агресивну жінку, яка кричала антидержавні заклики

У Львові патрульна поліція регулярно затримує підозрілих осіб, про яких повідомляють місцеві мешканці. Однією із зариманих була жінка, що посеред вулиці кричала антидержавні заклики, а згодом в її телефоні знайшли чимало відео ЗСУ. Про це йдеться у Facebook патрульної поліції Львівщини.

Інцидент стався на вулиці Науковів, туди патрульних викликали небайдужі і повідомили про агресивну жінку, яка вигукувала антидержавні заклики. В телефоні жінки виявили російський номер, на який вона часто телефонувала. Окрім того вона, мала чимало відео Збройних сил України та заходила на підозрілі сайти.

Згодом патрульні, отримавши орієнтування, зупинили автомобіль із двома підозрілими особами. У них виявили контакти і переписку з росією. У ще одного керманича знайшли в телефоні скріни різних вулиць міст. Окрім того, він був підписаний на інформаційні каналами окупантів.

Всіма затриманими особами займаються відповідні служби.

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