У Генштабі опублікували втрати ворога на дев'ятий день війни

Станом на ранок 4 березня російська армія втратила понад 9 тисяч військових та більше тисячі одиниць техніки. Про це йдеться у Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника станом на 06:00 4 березня орієнтовно склали:

особового складу – 9166 осіб,

танків ‒ 251,

бойових броньованих машин ‒ 939,

артилерійських систем – 105,

Реактивна система залпового вогню – 50,

засоби протиповітряної оборони – 18,

літаків – 33,

гелікоптерів – 37,

автомобільної техніки – 404,

легкі швидкісні катери – 2,

цистерн з паливом – 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3.

В Генштабі зазначають, що дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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