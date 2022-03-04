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У Генштабі опублікували втрати ворога на дев'ятий день війни

Ольга Денисяка

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Станом на ранок 4 березня російська армія втратила понад 9 тисяч військових та більше тисячі одиниць техніки. Про це йдеться у Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника станом на 06:00 4 березня орієнтовно склали:

  • особового складу – 9166 осіб,
  • танків ‒ 251,
  • бойових броньованих машин  ‒ 939,
  • артилерійських систем – 105,
  • Реактивна система залпового вогню – 50,
  • засоби протиповітряної оборони – 18,
  • літаків – 33,
  • гелікоптерів – 37,
  • автомобільної техніки – 404,
  • легкі швидкісні катери – 2,
  • цистерн з паливом – 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3.

В Генштабі зазначають, що дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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