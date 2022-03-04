У Генштабі опублікували втрати ворога на дев'ятий день війни

Станом на ранок 4 березня російська армія втратила понад 9 тисяч військових та більше тисячі одиниць техніки. Про це йдеться у Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.
Загальні бойові втрати противника станом на 06:00 4 березня орієнтовно склали:
- особового складу – 9166 осіб,
- танків ‒ 251,
- бойових броньованих машин ‒ 939,
- артилерійських систем – 105,
- Реактивна система залпового вогню – 50,
- засоби протиповітряної оборони – 18,
- літаків – 33,
- гелікоптерів – 37,
- автомобільної техніки – 404,
- легкі швидкісні катери – 2,
- цистерн з паливом – 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3.
В Генштабі зазначають, що дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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Ольга Денисяка