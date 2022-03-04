Світломаскування від російської армії зберігає життя

В умовах війни світло з вікон будівель допомагає ворогу орієнтуватися на місцевості й наносити удари вночі, повідомляє Центр протидії дезінформації у Telegram.

Щоб зробити будинки непомітними в темну пору доби громадян закликають вжити заходів зі світломаскування домівок.

Вимикайте світло в оселях,

Зашторюйте вікна,

Гасіть вуличне освітлення своїх будинків!

«Енергопостачання працює без перебоїв! Бережіть свої життя! Не показуйте ворогу, де ви!», – йдеться у повідомленні.

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