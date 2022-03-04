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Сенатор США закликав росіян фізично ліквідувати Путіна

Ольга Денисяка

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Cенатор Сполучених Штатів Америки закликав росіян фізично ліквідувати Володимира Путіна. Про це він заявив в прямому ефірі телеканалу Fox News, а згодом опублікував частину цієї заяви у Twitter.

Сенатор переконаний, що найпростіший спосіб завершення агресії РФ – фізична ліквідація Володимира Путіна кимось із його найближчого оточення.

«Чи є у Росії Брут? Чи є в російській армії успішніший полковник Штауффенберг (організатор замаху проти Гітлера, –  ред. )? Єдиний спосіб, яким це може закінчитися, це щоб хтось у Росії прибрав цього хлопця. Ви надасте своїй країні та світу велику послугу», – написав Ліндсі Грем.

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