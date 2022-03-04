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Росіяни захопили підприємство на Сумщині: розстрілюють населення та вимагають переговорів

Оксана Попович

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У селі Біловодське Сумської області російські окупанти захопили елеватор агрохолдингу Кернел. Вони вимагають перемовин із місцевою владою та Службою безпеки України. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Сумської ОВ Дмитро Живицький.

Два дні тому у Роменському районі колони техніки та військові РФ захопили МХП «Дружба-Нова» (Кернел) в селі Біловодське. На території самого МХП є техніка, поряд – склади з буряками. У четвер, 3 березня, росіяни загнали туди 225 одиниць військової техніки. Також є важка техніка, артилерія.

Ввечері російська авіація бомбила Роменщину, околиці Недригайлова.

Живицький наголосив, що росіяни розстрілюють мирних жителів.

«Росіяни розстрілюють мирних мешканців, Люди всі відійшли від них подалі, сидять в підвалах, бо російські орки вже побували в сусідньому селі Біловоди. Приїхали туди на 4 БМП, там стріляли, грабували, погрожували місцевим», – повідомив очільник Сумщини.

Наразі російські військові повернулися на базу та вимагають перемовника, Службу безпеки Украни та старосту. Проте українська сторона поки не йде на перемовини, бо вони стріляють наповал.

«Вони (окупанти – ред.) окопались там, на даху сидять снайпери вже третій день. Встановили озброєння навкруги. Риють якийсь котлован бульдозерами та тракторами. Вони там чи укріплення собі будують, чи щось незрозуміле», – зазначив Дмитро Живицький.

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