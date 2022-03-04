Росіянку Нетребко звільнили з Метрополітен-опера

Російську оперну співачку Анну Нетребко, яка відмовилася публічно засудити дії Путіна, звільнили Метрополітен-опера Нью-Йорку. В опері «Турандор» її замінить українка Людмила Монастирська. Про це йдеться в заяві The Metropolitan Opera.

«Це велика художня втрата для Met і для опери. Анна – одна з найвидатніших співачок в історії Met, але з Путіним, який вбивав невинних жертв в Україні, шляху вперед не було», – заявив генеральний менеджер театру Пітер Гелб.

Навесні Нетребко мала виступити в «Турандот» Пуччіні, а наступного сезону – у «Дон Карлос» Верді.

Тепер у опері «Турандот» її замінить солістка Національної опери України, українська співачка Людмила Монастирська. Про заміну в опері «Дон Карлос» буде оголошено пізніше.

Зазначимо, що Нетребко публічно не коментувала дії Путіна. Водночас вона відома як прихильниця так званих «Л/ДНР». Зокрема, у 2014 році вона зробила значну пожертву на діяльність Донецького оперного театру, а також сфотографувалася зі «спікером парламенту Новоросії» та «прапором Новоросії».

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