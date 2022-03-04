ОСТАННІ НОВИНИ

Росіянку Нетребко звільнили з Метрополітен-опера

Ольга Денисяка

|

Російську оперну співачку Анну Нетребко, яка відмовилася публічно засудити дії Путіна, звільнили Метрополітен-опера Нью-Йорку. В опері «Турандор» її замінить українка Людмила Монастирська. Про це йдеться в заяві The Metropolitan Opera.

«Це велика художня втрата для Met і для опери. Анна – одна з найвидатніших співачок в історії Met, але з Путіним, який вбивав невинних жертв в Україні, шляху вперед не було», – заявив генеральний менеджер театру Пітер Гелб.

Навесні Нетребко мала виступити в «Турандот» Пуччіні, а наступного сезону – у «Дон Карлос» Верді.

Тепер у опері «Турандот» її замінить солістка Національної опери України, українська співачка Людмила Монастирська. Про заміну в опері «Дон Карлос» буде оголошено пізніше.

Зазначимо, що Нетребко публічно не коментувала дії Путіна. Водночас вона відома як прихильниця так званих «Л/ДНР». Зокрема, у 2014 році вона зробила значну пожертву на діяльність Донецького оперного театру, а також сфотографувалася зі «спікером парламенту Новоросії» та «прапором Новоросії».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети
Анастасія ПИЖ
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети

Слідом за розвиненими країнами Європейського Союзу Україна почала активно обмежувати використання шкідливих видів пласти...

Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?
Оксана ПОПОВИЧ
Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?

Цьогорічний Національний відбір на Євробачення відзначився гучними скандалами, дискваліфікацією одного з учасників, неод...

Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам
Наталя ДУЛЯБА
Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам

Нова хвиля коронавірусу, спричинена штамом «Омікрон», вперше за весь час пандемії в Україні викликала справжній бум захв...

Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів
Анастасія ПИЖ
Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів

Уже більш як чверть століття «АТБ» є головним постачальником гарантовано свіжих продуктів і якісних товарів першої необх...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів