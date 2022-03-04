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Росія вже використала 95% БТГр та зазнає втрат на всіх напрямках, – Данілов

Ольга Денисяка

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Російські окупаційні війська використали щонайменше 95% своїх батальйонно-тактичних груп, а також зазнають втрат на всіх операційних напрямках – Поліському, Сіверському, Слобожанському, Таврійському і в зоні проведення Операції Об’єднаних Сил. Про це у Facebook повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

Данілов стверджує, що українські військові і сили ТРО перехопили тактичну ініціативу, але ворог не полишає планів щодо оточення міст Київ, Харків та щодо виходу на адміністративні межі Луганської та Донецької областей.

При цьому, за його словами, російське окупаційне командування вже використало не менше 95% підготовлених БТГр і потребує термінового підтягування резерву. Жорнова ЗСУ, ТРО та інших силових підрозділів щодо перемелювання різноманітних «Z», «V», «A» та іншого російського окупаційного матеріалу працюють ефективно і вправно.

«Усвідомлюючи слабкість власних позицій і з метою виграти час для передислокації і оновлення, ворог наносить інтенсивні авіаційні та ракетно-артилерійські удари по військових та цивільних об’єктах. Сьогодні вночі путінський режим поставив світ перед загрозою глобальної катастрофи. Все це наслідок неспроможності Кремля досягнути своїх цілей в Україні військовими методами, що призвело до санкціонування путіним методів неприховано терористичних», – йдеться в повідомленні.

Про це свідчить, зокрема, використання санітарних автомобілів із символікою Червоного Хреста для перевезення озброєння і боєприпасів; перевдягнення, насамперед, російськими силами спеціальних операцій та десанту в українську військову форму, обстріли мирних районів, міст і сіл. Гарячим залишається Південний напрямок, на якому окупант концентрує ресурси для активних дій щодо спроб оточення Одеси.

Олексій Данілов підкреслює, що українське військо готове до відсічі окупанту і його знищення, де б він не перебував.

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