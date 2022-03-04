Росія випустила по Україні майже 500 ракет, з них 70 – з території Білорусі

Станом на 3 березня в Пентагоні нарахували 480 ракетних запусків Росії по Україні, повідомляє Українська правда із посиланням на Міноборони США.

«Зокрема понад 230 ракет було запущено з мобільних пускових установок, які Росія доставила до України. Понад 160 – було запущено з Росії, понад 70 – з Білорусі. Ще 10 – з Чорного моря.

За даними Білого дому, Путін завів уже 90% військ, підготовлених до наступу в Україні, і попри виснаження резервів, окупанти й надалі мріють взяти Київ.

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