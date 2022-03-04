Росія вимагає від Telegram видалити групу для пошуку вбитих і полонених солдатів РФ

Роскомнадзор направив у Telegram вимогу про видалення сервісів, які збирають інформацію про військовослужбовців Росії, полонених або загиблих в Україні.

Роскомнадзор направив у Telegram вимоги про видалення виявлених інтернет-ресурсів. Крім того, інформація направлена ​​до слідчих органів для притягнення до відповідальності авторів спільноти, яка показує полонених або загиблих солдат під час нападу Росії на Україну.

Автором сайту https://200rf.com/ та спільноти «Ищи своїх» є МВС України. Ресурси публікують фото та документи загиблих та полонених окупантів, щоб їхні родичі могли їх знайти.

Як відомо 24 лютого Росія напала на Україну. Вона масово обстрілює житлові квартали по всій території України.

При цьому Росія блокує своїм громадянам доступ до правдивої інформації; блокує українські сайти, які публікують фото і відео про убитих на нашій землі і полонених російських військових – і при цьому сама нічого не робить, щоб російські матері могли повернути додому мертвих синів; транслює зі своїх ТБ-каналів пропаганду про нібито «нацистів і наркоманів» в Україні і масово затримує людей, які виходять на протест проти війни.

Також відомо, що на Росії заблокували створений МВС України сайт «Шукай своїх» (200rf.com) Але росіяни ще мають змогу шукати своїх рідних через однойменний Telegram-канал.

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