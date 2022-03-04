Окупанти зруйнували школу в Житомирі

Вранці 4 березня російські війська нанесли ракетний удар по школі №25 у місті Житомирі. Внаслідок бомбардування навчальний заклад – наполовину зруйнований. Про це йдеться на Telegram-каналі ДСНС України.

Ворожий боєприпас потрапив у будівлю школи по вулиці Мала Бердичівська о 09:35. Відтак відбулося руйнування будівлі без подальшого займання.

За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. Рятувальники евакуювали п’ять осіб.

Тривають пошуково-рятувальні роботи, залучено 40 працівників ДСНС та 5 одиниць техніки.

Варто зазначити, що міський ліцей №25 розташований поруч із центральною частиною міста та будівлями облдержадміністрації і міськради Житомира.

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Фото: FACEBOOK OLENA GALAGUZA