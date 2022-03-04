ОСТАННІ НОВИНИ

Окупанти зруйнували школу в Житомирі

Оксана Попович

|

Вранці 4 березня російські війська нанесли ракетний удар по школі №25 у місті Житомирі. Внаслідок бомбардування навчальний заклад – наполовину зруйнований. Про це йдеться на Telegram-каналі ДСНС України.

Ворожий боєприпас потрапив у будівлю школи по вулиці Мала Бердичівська о 09:35. Відтак відбулося руйнування будівлі без подальшого займання.

За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. Рятувальники евакуювали п’ять осіб.

Тривають пошуково-рятувальні роботи, залучено 40 працівників ДСНС та 5 одиниць техніки.

Варто зазначити, що міський ліцей №25 розташований поруч із центральною частиною міста та будівлями облдержадміністрації і міськради Житомира.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: FACEBOOK OLENA GALAGUZA

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети
Анастасія ПИЖ
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети

Слідом за розвиненими країнами Європейського Союзу Україна почала активно обмежувати використання шкідливих видів пласти...

Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?
Оксана ПОПОВИЧ
Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?

Цьогорічний Національний відбір на Євробачення відзначився гучними скандалами, дискваліфікацією одного з учасників, неод...

Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам
Наталя ДУЛЯБА
Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам

Нова хвиля коронавірусу, спричинена штамом «Омікрон», вперше за весь час пандемії в Україні викликала справжній бум захв...

Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів
Анастасія ПИЖ
Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів

Уже більш як чверть століття «АТБ» є головним постачальником гарантовано свіжих продуктів і якісних товарів першої необх...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів