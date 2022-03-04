Охтирську ТЕЦ бомбардували російські винищувачі: потрібна евакуація людей

В Охтирці Сумської області ворожими авіаударами знищено теплоелектростанцію. У місті немає опалення та електроенергії, тож потрібна термінова евакуація людей. Про це на своєму Telegram-каналі повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, із першого дня війни Охтирка взяла на себе жорсткий удар росіян.

«Під час авіабомбардування російські винищувачі знищили Охтирську ТЕЦ. У місті немає опалення, електроенергії. Ми намагаємося розв’язувати питання, як терміново вивезти людей з міста, бо через добу багатоквартирні будинки перетворяться на холодну кам’яну пастку без води, світла та електроенергії», – наголосив очільник Сумщини.

Живицький зауважив, що в області немає «зелених коридорів» для евакуації людей.

Крім того, рятувальники продовжують розбирати руїни військової частини, яку росіяни обстріляли кілька днів тому. Інформація щодо загиблих та поранених уточнюється.

«Ця катастрофа відбувається завдяки Росії, яка напала на Україну, та за підтримки і сприяння усіх росіян цього світу, які мовчать, або відкрито підтримують свою фашистську владу», – зазначив голова Сумської ОВА.

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