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НБУ зібрав на армію вже майже вісім мільярдів

Ольга Денисяка

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Станом на 4 березня на спецрахунок, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних Сил України, загалом було перераховано понад 7,8 мільярдів гривень. Про це повідомили в пресслужбі НБУ.

Кошти надходили і від українців, і від міжнародної спільноти: США, Великобританії, Польщі, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Чехії, Китаю, Франції, Канади та ще багатьох країн світу.

Зокрема понад 765 млн грн у еквіваленті надійшло з-за кордону у іноземній валюті (долари США,  євро, фунти, канадські долари, китайські женьміньбі, японські єни, швейцарські франки, польські злоті, австралійські долари). Із цих коштів Національний банк вже перерахував на потреби військових понад 5,4 млрд грн. Залишок коштів на спецрахунку становить 2,4 млрд грн.

Нагадаємо, що для допомоги Українській Армії перерахувати кошти можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки:

Реквізити спецрахунку: UA843000010000000047330992708

Реквізити для перерахунку коштів в іноземних валюті є за цим посиланням.

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