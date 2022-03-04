На Сумщині ЗСУ розбили колону російської техніки, яка йшла на Київ

У четвер, 3 березня, українські військові на Сумщині зупинили колону ворожої техніки, яка прямувала на Київ. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Очільник Сумщини опублікував фото розбитої російської техніки, яка йшла на столицю, на дорозі Кіпті-Бачівськ.

«Це російська техніка, яка йшла на Київ. Ми змогли її зупинити на Сумщині. Бо Сумщина – північний форпост України. Дякую усім причетним!», – написав Живицький.

За інформацією голови ОВА, у Шосткинському та Конотопського районах наразі ситуація більш-менш спокійна. Проте є перебої зі світлом та водою. Територіальна оборона працює, комунальні служби також. Потреби громад забезпечуються, наскільки це можливо.

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Фото: Facebook Дмитро Жванецький