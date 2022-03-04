На Росії почали обмежувати продаж продуктів

Торгова мережа «Ашан» обмежила у своїх російських магазинах продаж борошна та цукру. Компанія пішла на такий крок через зростання попиту, пише Українська правда.

В «Ашані» стверджують, що запасів достатньо, а обмеження потрібні, щоб товари були на полицях.

Що передувало: Після масштабного вторгнення Росії в Україну економіку країни-агресора обклали санкціями. Вони вже позначилися на рівні життя росіян.

Напад на Україну може зашкодити економіці Росії так само окупантам загрожує дефолт.

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